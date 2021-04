Roma Hardcore – nuovo fest romano

C’è chi non ha intenzione di arrendersi!

La Rotten INC. annuncia che in data sabato 10 settembre 2022, qualora le condizioni siano favorevoli, ci sarà un festival nuovo nel panorama della scena capitolina, dal nome ROMA HARDCORE.

Un fest che vuole essere una speranza in questo momento così cupo per i live e con lo spirito di farci rivivere lo spirito HC.

Ulteriori informazioni verranno rilasciate in seguito, per ora sembra che il fest avrà luogo in un posto medio/piccolo con “un pò di gruppi”..ne vedremo delle belle!

E voi?

“Voi dovete portare solo la canotta, la bandana, il cappello e la voce, la voce di questa città che non si è addormentata e che non si vuole fermare”!

