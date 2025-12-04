ROMAN KRAYS, guarda il nuovo video in anterpima!

“Lunedì”, il nuovo singolo dei Roman Krays, è il grido collettivo di chi ogni settimana affronta il lato più oscuro del lavoro: quello in cui non esistono volti, ma solo numeri; quello in cui si entra esseri umani e si esce standardizzati, compressi, svuotati. Il brano coglie in pieno quel momento preciso – il suono della sveglia, la strada verso il posto di lavoro, lo stacco dalla famiglia, la voglia urgente di scappare – in cui senti che la routine sta mordendo più forte del solito.

Chitarre veloci, rabbiose, graffiate; un ritmo che corre senza guardarsi alle spalle; un ritornello costruito per essere urlato a squarciagola, come se quell’urlo potesse davvero spaccare la gabbia in cui ci si ritrova imprigionati ogni lunedì.

Dentro questo punk rock fresco ed energico, i Roman Krays infilano tutta la frustrazione di una quotidianità che ti schiaccia e tutta la nostalgia per una domenica che vola via “in un soffio”, lasciando dietro di sé solo il peso del giorno più temuto.

“Lunedì è un inno a tutti i lavoratori che si sentono stritolati da quella morsa perenne che si riflette anche sulla vita personale, quella voglia di evadere da un mondo sporco in cui il Dio denaro la fa da padrone”.

Un manifesto, più che un singolo. Un brano che non consola: ti prende per il bavero e ti fa urlare con lui.

I Roman Krays nascono nel 2019 a Guspini, nella West Coast della Sardegna. Uniscono influenze diverse in un suono rabbioso e melodico, capace di trasformare la frustrazione in energia pura. Durante la pandemia pubblicano il primo singolo “Follia”, dedicato alle contraddizioni di quei mesi. Nel 2023 esce “Fumo”, brano che affronta il tema della depressione, e arrivano i primi concerti e festival in tutta l’isola.

Nell’autunno dello stesso anno entrano in studio per realizzare il loro primo album, “Quanto Costa Sognare”, pubblicato il 10 maggio 2024 e anticipato dal singolo “Nicol”, che ottiene ottimo riscontro a livello nazionale. La band continua a farsi spazio nella scena punk rock sarda, sempre più attiva dal vivo. Il 6 giugno pubblicano “Sapore di Male” con la partecipazione di Fix (Madbeat), una delle voci più autorevoli dell’underground italiano.

I Roman Krays sono Luca (voce/chitarra), Jack (chitarra/cori), Omar (chitarra), Alex (basso/cori), Dave (batteria).