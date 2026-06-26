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Roman Krays: pubblicato il nuovo singolo “Sette Anni”

byDeka
26 Giugno 2026
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I Roman Krays tornano con “Sette Anni”, un nuovo singolo ispirato a una storia vera che affronta il tema della fine improvvisa di una relazione e delle conseguenze emotive che ne derivano.

Il brano prende il titolo da una frase pronunciata da una persona vicina alla band, che raccontava il peso di anni di sacrifici investiti in un rapporto ormai concluso. “Sette Anni” parla del dolore della perdita, ma anche dell’importanza dell’amicizia e del sostegno di chi resta accanto nei momenti più difficili.

Dal punto di vista musicale, il singolo prosegue il percorso intrapreso dalla band con le ultime uscite, arricchendolo con sonorità più dirette: un basso dalle influenze hardcore, cori dal sapore street punk e una struttura ritmica costruita per accompagnare il crescendo emotivo del brano.

Attivi dal 2019 e originari di Guspini, in Sardegna, i Roman Krays hanno pubblicato nel 2024 il loro album d’esordio “Quanto Costa Sognare” e continuano a sviluppare un percorso che unisce punk rock melodico e testi ispirati a esperienze personali e tematiche sociali.

 

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