Rosko’s “The Mortal Path To The Seventh Sense” – il nuovo brano tra Cavalieri dello Zodiaco e Palestina

Esce oggi venerdì 1 novembre “The Mortal Path To The Seventh Sense” il nuovo singolo dei Rosko’s, progetto metal-punk band di Milano con alla voce Andrea Rock.

Il brano prende ispirazione, come da tradizione per quanto riguarda la band, dal mondo manga/anime e nella fattispecie da un grande classico del genere, ovvero, “Saint Seiya”, opera nota in Italia come “I Cavalieri dello Zodiaco”.

Come sempre accade nella produzione dei Rosko’s, il brano non è un semplice omaggio all’opera dalla quale trae l’immaginario, ma ha un secondo significato più profondo.

In questo caso il focus diventa il conflitto tra Israele e Palestina che nel brano sono rappresentati come il Grande Sacerdote che attenta alla vita della dea greca della saggezza Atena, mentre il popolo palestinese è personificato dai cavalieri di bronzo che bruciano fino allo stremo il loro cosmo, in nome della loro terra e in difesa dei più deboli.

“L’opera di Masami Kurumada ha cresciuto tutti quanti noi che ormai abbiamo qualche primavera alle spalle…” riporta Andrea Rock. “Se da un lato, l’opera ci ha permesso di fuggire la realtà da bambini, oggi vogliamo rileggerla dando un significato ancora più profondo ai valori profusi nel manga”.

Il brano dei Rosko’s è quindi una denuncia delle violenze perpetrate ai danni del popolo palestinese, le cui immagini arrivano al mondo occidentale attraverso i reporter e gli organi d’informazione indipendenti, offrendoci un crudo e disumano ritratto del conflitto.

I Rosko’s, fin dagli esordi, utilizzano l’universo narrativo dei fumetti giapponesi come metafora per parlare di tematiche rilevanti: salute mentale, identità di genere, tutela dell’ambiente, politica e diritti umani.

La grafica della copertina è un tributo alla band che accumuna tutti i membri del gruppo, ovvero gli Iron Maiden: l’immagine del cavalieri di Andromeda e il lettering utilizzato per il titolo riprendono la copertina dell’album “Piece Of Mind” del 1983, dove ad essere incatenato era Eddie, la mascotte del gruppo di Steve Harris.

Registrato, mixato e masterizzato in Attitude Studio a Milano da Alessandro Strada, il singolo esce per Ammonia Records.

Cover art by Silvano Ancellotti & Alberto Bocca