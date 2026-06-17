ROTTA DI COLLO 2026: giornata all’ insegna del punk hardcore il 4 luglio a Pontedera

ROTTA DI COLLO 2026 – QUARTA EDIZIONE
DIY PUNK FEST
SABATO 4 LUGLIO
DALLE 19 MANGIARE BERE E MUSICA NO STOP
DALLE 21.30 CONCERTI CON:
–DISSOCIAZIONE
(TEPPA LUCCA HC)
–VIOLINO BANFI
(VIOLINO GRANCASSA E URLA DA TORINO)
– FEVER
(DARK HC DA IMPERIA)
– DONALD MORTEM
(POWER VIOLENCE DA FIRENZE)
– LA PIENA
(HC DALLA MAREMMA)
RDC2026 info:
Rotta di collo – piazza Gino strada – circolo arci il botteghino – la rotta – pontedera (PI)
UlIngresso gratuito con tessera arci! Si può fare la tessera in loco al prezzo di 10 euro e per questo ti verrà offerta una bella birra!! Supporta Botteghino per questa e per tutte le realtà che ospita ??
pokè cruelty free – al simbolico e popolare prezzo di 5 euro al piatto (puoi dare di più se vuoi)
Vieni presto la fame è tanta!
https://www.instagram.com/p/DZVCOooIoOu/?igsh=aXI4NHUweWdkdmJy