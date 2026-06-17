Punkadeka festival 2026- MXPX
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ROTTA DI COLLO 2026: giornata all’ insegna del punk hardcore il 4 luglio a Pontedera

byMatteo Paganelli
17 Giugno 2026
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ROTTA DI COLLO 2026 – QUARTA EDIZIONE

DIY PUNK FEST

SABATO 4 LUGLIO

 

DALLE 19 MANGIARE BERE E MUSICA NO STOP

DALLE 21.30 CONCERTI CON:

DISSOCIAZIONE 

(TEPPA LUCCA HC)

VIOLINO BANFI

 (VIOLINO GRANCASSA E URLA DA TORINO)

 – FEVER

(DARK HC DA IMPERIA)

 – DONALD MORTEM

 (POWER VIOLENCE DA FIRENZE)

LA PIENA 

  (HC DALLA MAREMMA)

 

RDC2026 info:

Rotta di collo – piazza Gino strada – circolo arci il botteghino – la rotta – pontedera (PI)

UlIngresso gratuito con tessera arci! Si può fare la tessera in loco al prezzo di 10 euro e per questo ti verrà offerta una bella birra!! Supporta Botteghino per questa e per tutte le realtà che ospita ??

pokè cruelty free – al simbolico e popolare prezzo di 5 euro al piatto (puoi dare di più se vuoi)

Vieni presto la fame è tanta!

https://www.instagram.com/p/DZVCOooIoOu/?igsh=aXI4NHUweWdkdmJy

 

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