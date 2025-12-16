“Rubberneck”: il primo EP degli Scraffs esce il 19 dicembre

Il 19 dicembre la band toscana Scraffs pubblica Rubberneck, il primo EP che raccoglie i singoli diffusi nel corso del 2025 e aggiunge due brani inediti: Orazio e la cover di “ABC City” degli Holograms. Il disco offre una panoramica chiara sull’identità del quartetto, costruita su energia, attitudine e un lavoro sonoro che punta alla personalità più che all’estetica levigata.

I testi degli Scraffs guardano alle zone d’ombra dell’esperienza quotidiana: errori, dipendenze, nostalgie, ricordi che pesano e desideri interrotti. Non cercano di raccontare vite perfette, ma ciò che emerge quando si smette di fingere e le fragilità diventano parte del racconto.

A descriverne l’approccio è anche il producer Michele Bacci, che sottolinea come la band riesca a riportare in primo piano suoni ruvidi e sinceri in un panorama dove molta musica suonata è tornata alla ribalta in forma più patinata. Per Bacci, gli Scraffs rappresentano una delle formazioni capaci di restituire autenticità, superando la superficie per raggiungere un livello emotivo più diretto.

Rubberneck sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 dicembre.