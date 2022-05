RUDE 84: Sangue Nostro

Considero Luca uno dei padrini del punk stradaiolo italiano, so che mi manderà affanculo per sta dichiarazione, ma caro mio è così e fattene una ragione, ed il suo nuovo lavoro da solista non poteva che essere l’essenza di ciò che da decenni respiriamo a pieni polmoni, un vero inno al rock’n’roll ed alla nostra amata scena, non starò qui a decantare la grinta e la bravura di Rude a rendere dei pezzi molto conosciuti ancora più coinvolgenti ed emotivamente carichi, si mi sto riferendo proprio a “Sigaro Distortion”, così come le cover che indicano un rispetto ed una fratellanza che non è da tutti, mi ricordo ad esempio quando uscì il singolone dei Bomber 80 “mollo tutto” quanto era piaciuto al nostro bolognese in trasferta.

Tanti ricordi di fratelli che non ci sono più, tanto amore e tanta fotta in queste tracce, tante facce figlie della stessa rabbia e ospiti di tutto riguardo che con un intro made in Rap, quello bello e non patinato, o in duetto con gli Zeman ed il buon Teschio regalano alla scena tanti solchi di passione sana e genuina.

Autoprodotto da Rude84 e Anfibio Records, mixato da Carles Serras, masterizzato Marc Bòria prsso gli Estudi Labedoble. Hanno suonato con Rude Aureli Hernandez alla chitarra, Xarly Salas al basso, Angel Abad alla batteria, Carles Serras alla chitarra. Grafica di Damiano Nutty Print , Punjer Ramireze e Angelo Toscano.



tracklist:

01. nitro + resto fuori

02. ci vogliono legare

03. Sigaro distortion

04. tutti odiano i nazi (Zeman)

05. young ’till i die (feat. Teschio)

06. Mauri skinhead

07. all you fascist bound to lose

08. Ciccio gorilla

09. mollo tutto