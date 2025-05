RUDE: “About Youth” il debutto

I RUDE, quartetto garage/post-punk di Milano, debuttano con “About Youth”, un album che è insieme grido generazionale e ritratto emotivo.

La loro musica è ruvida, tagliente e necessaria, come una verità che non si può ignorare. In bilico tra punk, post-hardcore e garage rock, i suoni dei RUDE pescano nell’energia viscerale della fine degli anni ’80 ma ne restituiscono una versione personale e attuale.

Sette brani, sette frammenti che si muovono tra chitarre affilate, ritmiche sincopate e linee vocali feroci e malinconiche. Il risultato è un equilibrio instabile tra rabbia e melodia, disillusione e resistenza: un mondo sonoro che tiene insieme Fugazi e Libertines, senza compromessi.

“About Youth” non è solo un disco: è un manifesto emotivo, un invito a guardare in faccia le proprie cicatrici per ricordare chi siamo stati e chi vogliamo essere.