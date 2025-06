RUMAGNA UNITE FESTIVAL

Il Festival di Musica, Cibo e Solidarietà che fa la differenza

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il festival nato a seguito dell’alluvione del maggio ’23 e propone un ricco calendario musicale a ingresso libero e a basso impatto ambientale.

“Rumâgna Unite” torna a Campiano, un evento centrale nell’estate dellacomunità forese delle Ville Unite: l’evento green nato nell’estate 2023 per sostenere parte del territorio alluvionato, propone quattro nuove giornate di musica, cibo e festa popolare, da mercoledì 2 a sabato 5 luglio 2025.

Un festival nato nel 2023 in seguito all’alluvione che ha colpito la Romagna, un appuntamento voluto per “per sostenere i territori alluvionati e la popolazione locale” ed è un evento che si è evoluto negli anni diventanto un punto di riferimento per l’estate della Romagna, con un obiettivo dichiasrato: la sostenibilità.

“Nell’ultime due edizioni il festival è un progetto che mira ad essere sostenibile, a partire dall’utilizzo delle colonnine d’acqua, è un festival totalmente plastic free” ma soprattutto, ci tengono a sottolineare gli organizzatori “tutti i concerti e le giornate sono ad ingresso gratuito, organizziamo Rumagna Unita per la nostra comunità”

Un festival all’insegna del bassissimo impatto ambientale quindi: bicchieri per le bevande riutilizzabili (e conservabili come gadget/souvenir), colonnine per l’acqua che eviteranno l’utilizzo di migliaia di bottiglie di plastica e infine la possibilità – una volta coperti i costi dell’organizzazione – di una ricaduta benefica su quel lembo di Romagna, dove convergono le provincie di Ravenna, Forlì e Cesena.

Tra gli ospiti già confermati, diversi big della scena musicale italiana, tra i quali:

mercoledì 2 luglio:

Mai Dire Goku

The Stronzies

Dj Evil

giovedì 3 luglio:

Dolcenera

Fratelli & Margherita

Stella

Parenti

Silvia Lovicario

venerdì 4 luglio:

New York Ska Jazz Ensemble

Statuto

Principe

The Rowens

Stereocoma

sabato 5 luglio:

Dregen (The Hellacopters e Backyard Babies, a Campiano in versione solista)

Small Jackets

JukeBox 74

LosFuocos

Mad Dogs

Reverso

Laboratori a cura di:

Luogo Decimano: Associazione culturale fondata da ragazzi delle Ville Unite e Disunite per la promozione sociale e la valorizzazione del territorio. Propongono laboratori di stampa, di artigianato (progettazione e costruzione di bigiotteria, intreccio di piante per creare oggetti e altro).

Attraversamenti: intratterrà i bambini con laboratori creativi e giochi all’aria aperta (corsa con i sacchi, ruba bandiera e altro)

I giochi di Nonno Banter: Nonno Banter viene da Meldola, con giochi di sua produzione intrattiene grandi e piccini, senza alcun dispositivo elettronico o l’utilizzo di corrente. Solo manuali, individuali, di coppia o di gruppo. Il suo compenso viene devoluto alla scuola di Meldola.

Il porto dei Bambini: area nella quale i bambini svolgeranno attività ludiche in tema porto di Ravenna.

Area Sport: in collaborazione con squadre sportive del territorio, i bambini potranno giocare e divertirsi.

RUMAGNA UNITE si terrà a Campiano (RA) in via Trava 2, l’ingresso sarà a offerta libera.

Apertura cancelli ore 18, inizio spettacoli ore 19.