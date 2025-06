Rumkicks “Hit A Nerve” in uscita il 25 luglio su SBAM Records

La band sudcoreana Rumkicks, attualmente in tournée in Europa, pubblicherà il nuovo album Hit A Nerve il 25 luglio 2025 per l’etichetta austriaca SBÄM Records.

Formate a Seul nel 2018 dalla chitarrista e cantante Jung Yeawon, le Rumkicks sono una band punk tutta al femminile che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione internazionale grazie a uno stile diretto e a performance dal vivo molto energiche. Il loro suono unisce elementi di pogo-punk e pop-punk con influenze locali, in un approccio che definiscono “post-Joseon punk”.

I testi affrontano temi come la discriminazione di genere, la salute mentale e le molestie online. Tra i brani più noti figurano Don’t Touch My Head, ispirato a un episodio di violazione del consenso, e Punk is Nowhere, risposta alle critiche ricevute online. Il singolo Proud of Madness del 2022, con la partecipazione delle 18Fevers, ha trattato il tema della consapevolezza sulla salute mentale.

La band ha partecipato a festival internazionali come il Rebellion Festival nel Regno Unito per tre edizioni consecutive, tra il 2022 e il 2024. Dopo l’album di debutto Born Rude, pubblicato nel 2023, Hit A Nerve rappresenta il loro secondo lavoro full-length. Oltre a SBÄM Records, Rumkicks sono attualmente legate anche all’etichetta coreana Steel Face Records.

Nel 2025 hanno intrapreso un ampio tour asiatico che ha toccato Malesia, Thailandia, Filippine, Indonesia e Singapore. In seguito, la band ha proseguito con una serie di date in Europa, dividendo il palco con gruppi storici come Sex Pistols e GBH, i Rumkicks torneranno in Italia al Distruggi la bassa festival

Il nuovo album sarà disponibile in streaming dal 25 luglio.