Run the Music, corsa a sostegno della musica dal vivo

Fino a venerdì 26 marzo alle ore 15 sarà possibile iscriversi alla run acquistando due diversi kit, uno virtuale e uno fisico in edizione limitata.

Per ogni iscritto 1 € sarà donato a KeepOn LIVE a sostegno di progetti concreti per risollevare il settore. Al momento dell’iscrizione sarà anche possibile scegliere di donare una cifra superiore che verrà destinata al progetto.



Sabato 27 e domenica 28 marzo tutti sono invitati a partecipare a “Run the Music – Corri, ascolta, sostieni”, la virtual run amatoriale, di 10 km, a circuito libero e su tutto il territorio nazionale, che tiene alta la bandiera della musica dal vivo.

Per info e iscrizioni: www.runthemusic.it

La corsa è stata organizzata da Santeria Milano e KeepOn LIVE, associazione di categoria che raggruppa gran parte delle realtà nazionali di musica dal vivo, tiene accese le luci dei Live Club italiani.

I live club che partecipano all’iniziativa potranno creare una playlist dedicata alla corsa e all’allenamento, che ogni iscritto avrà la possibilità di ascoltare nelle cuffiette sentendosi idealmente al suo concerto preferito.