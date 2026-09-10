RUVIDO LIVE’N’LOUD: DUE GIORNI DI MUSICA IN RICORDO DI CRISTIANO BALDO “RUVIDO”

Il 26 e 27 settembre, al Parco Ex Seminario di Saronno, si terrà Ruvido Live’n’Loud, una due giorni dedicata alla musica, all’amicizia e al ricordo di Cristiano Baldo, “Ruvido”, scomparso prematuramente.

Conosciuto da anni nella scena punk, rock e alternativa italiana, Cristiano oltre che tour manager e aveva ultimamente collaborato anche con Punkadeka.it per la sua rubrica Garageland.

L’evento nasce per ricordarlo attraverso ciò che per lui rappresentava la musica: un modo per incontrarsi, creare legami e sentirsi parte di una comunità. Saranno presenti artisti, musicisti e amici che con Cristiano hanno condiviso palchi, concerti, passioni e momenti di vita, per un grande ritrovo della scena.

L’ingresso sarà libero e il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Croce Azzurra ODV di Rovellasca, dove Cristiano era stato volontario. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Saronno e del Comune di Rovellasca.

In occasione della festa è stata inoltre realizzata una T-shirt di Ruvido Live’n’Loud, prenotabile esclusivamente qui fino al 15 settembre. La maglietta potrà essere ritirata durante l’evento oppure spedita a chi non sarà presente. Anche in questo caso, il ricavato sarà devoluto alla Croce Azzurra ODV.

Un appuntamento per ricordare Cristiano attraverso la musica e la comunità che ha contribuito a costruire nel corso degli anni.