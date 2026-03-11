S.H.A.R.P. FEST 2026 (C.S.A. Baraonda, 31/01/26)

E come sempre gli eventi mi portano a riuscire a sistemare le foto solo un mese e passa dopo l’evento, ricordo poco dell’evento, ma tra le poche cose che mi tornano in mente c’è sicuramente la voglia negli occhi di tutti di fare festa, con la consapevolezza che S.H.A.R.P. non significa cazzeggio e party hard, ma bensì lotta e tenersi strette delle cose importanti che qualcuno cerca di portarci via.

Inizia tutto molto presto, Milano in questo ormai non mi stupisce più ed inizia a riempire il salone del Baraonda già dalle prime note, col bar che lavora a tempo pieno e gli abbracci che si sprecano, le band poi sono state encomiabili, tutte hanno spaccato qualcosa, tutte hanno fatto sudare e tutte si meritano un grosso applauso per l’immenso amore e dedizione che hanno verso questo lavoro, band giovani, vecchie glorie, lo spirito continua ed è potentissimo, e poi la gente…che bello vedere le vostre vecchie facce, passano gli anni, aumentano le rughe ed i tattoo, ma voi restate sempre così, e non sapete quanto mi piace vedere che avete sempre tempo per fare due parole con sto vecchio rompi coglioni innamorato della fotografia, ragazzi da diverse parti d’Italia che si sono fatti diverse ore di macchina per esserci…ma parliamo della gioventù? Altra nota lieta della serata, forse la più lieta, vedere tantissimi ragazzini in tenera età buttarsi nella mischia anche se non conoscono la band, stare li a naso in su affascinati da quello che stanno vedendo, forse per la prima volta, è stato splendido.

Altra serata per me da incorniciare, iniziata presto e finita presto la domenica mattina, credo erano circa le 4:00 quando le Mele Marce sono scese dal palco, ma chissenefrega? Eravamo rimasti tanti eroi, eravamo vivi, con gli occhi stanchi ma vivi, e felici di aver passato un’altra notte di gloria, viva la mia banda, viva la S.H.A.R.P.!!!