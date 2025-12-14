34K
S.H.A.R.P. FEST 2026: habemus la locandina!!!!

byMatt Murphys
14 Dicembre 2025
No comments

Signore e signori, pelati e non, abbiamo finalmente una godereccia locandina con sopra tutti i nomi dei partecipanti alla fighissima S.H.A.R.P. fest 2026, organizzata dai miei pelati preferiti e che si terrà il 31 gennaio nel fighissimo KPN PARK di Opera, restate tuned che nelle prossime settimane faremo qualcosa di carino (spero) e iniziate a lustrarvi i boots che prevedo una serata di quelle memorabili a livello “cristo non mi ricordo niente”…OI!

MELE MARCE
OSTILE
MAD PAIN
PRODOTTI LOCALI
SCALPO
MINERS
SEMPRE PEGGIO
LUMPEN
IENA
PRETESTO
IL COMPLESSO

10€ BENEFIT
a sostegno del Popolo Palestinese e per la stampa del libro “STA NEL FONDO DEI TUOI OCCHI” libro un albo illustrato sulla notte nera di Milano a cura dell’ass. DAX resisyte

A seguire Dj Set SKA/PUNK/OI! con l’ unico ed inimitabile, l’ ormai Livornese DJ SKAPPE

