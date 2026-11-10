S.H.A.R.P. Fest vol.2: locandina e qualche info

Mancano poco più di due mesi alla seconda edizione della S.H.A.R.P. Fest organizzata da quei disgraziati della S.H.A.R.P. Milano, ecco qualche succosa info, e restate tuned che tra non molto arriveranno le interviste alle band. Avete tutto il tempo per ripassare le basi della vita da strada, lucidare i boots e la pelata e spaccare qualche vetrina…OI!

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