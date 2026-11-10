S.H.A.R.P. Fest vol.2: locandina e qualche info

Mancano poco più di due mesi alla seconda edizione della S.H.A.R.P. Fest organizzata da quei disgraziati della S.H.A.R.P. Milano, ecco qualche succosa info, e restate tuned che tra non molto arriveranno le interviste alle band. Avete tutto il tempo per ripassare le basi della vita da strada, lucidare i boots e la pelata e spaccare qualche vetrina…OI!
SHARP FEST MILANO vol. 2
Apertura porte ore 17:00
Dalle 18:00 presentazione del libro “cockney è bello” di Alex Alesi e dibattito sulla controcultura Skinhead dagli anni 90 ad oggi.
Dalle 20:00 (spaccate) live con:
Calce Viva
Spaccastronzi
Oltre la Linea
Klaxon
Billy Boy e la sua Banda
Attaccabrighe
Dalle 01:00
Dj set Ska/rocksteady punk/Oi! a cura di
Dj Skappe
Dj Double D
INGRESSO 10€ BENEFIT
Csa Baraonda via Pacinotti 13 Segrate