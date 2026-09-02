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S.H.A.R.P. Milano: ANNUNCIATA LA S.H.A.R.P. FEST 2027!!

byMatt Murphys
2 Settembre 2026
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Quei disgraziati della S.H.A.R.P. Milano l’hanno rifatto…per ora sappiamo solo che la S.A.R.P. Fest 2027 si terrà il 9 gennaio al C.S.A. Baraonda, quindi avete tutto il tempo del mondo per lustrare i boots ed ascoltarvi qualche buon disco per non arrivare impreparati, perché se tanto mi da tanto, e memore del festone che è stata la passata edizione, ci sarà modo di divertirsi e spaccarsi amorevolmente le costole.
Restate sintonizzati sulla PAGINA FB dell’evento e naturalmente sulla nostra webzine, che da qui a gennaio ne usciranno delle belle…OI!

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