S.H.A.R.P. Milano: ANNUNCIATA LA S.H.A.R.P. FEST 2027!!

Quei disgraziati della S.H.A.R.P. Milano l’hanno rifatto…per ora sappiamo solo che la S.A.R.P. Fest 2027 si terrà il 9 gennaio al C.S.A. Baraonda, quindi avete tutto il tempo del mondo per lustrare i boots ed ascoltarvi qualche buon disco per non arrivare impreparati, perché se tanto mi da tanto, e memore del festone che è stata la passata edizione, ci sarà modo di divertirsi e spaccarsi amorevolmente le costole.

Restate sintonizzati sulla PAGINA FB dell’evento e naturalmente sulla nostra webzine, che da qui a gennaio ne usciranno delle belle…OI!