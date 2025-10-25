34K
S.H.A.R.P. Milano: IN ARRIVO LA S.H.A.R.P. FEST!!!

byMatt Murphys
25 Ottobre 2025
Annunciazione annunciazione!! La S.H.A.R.P. Milano ha pubblicato un evento datato 31 gennaio 2026 con un semplice “SAVE THE DATE” e qualche vaga info, non si sa ancora nulla, ma conoscendo bene i miei pelati e skingirlz preferiti ho paura che sarà un evento di quelli che non so se porterò a casa la reflex sana e salva.
Intanto fate come dicono: SAVE THE DATE!

Per il nuovo anno, Sharp Milano ha in servo per v’oi un evento memorabile tutto all’ Italiana…rimanete sintonizzati…a breve info..
10 band
10€
birrette, camparini, cocktelini.
il ricavato andrà in Benefit per Gaza, 130 mila con l’ avvicinarsi delle giornate per Dax e compagni inguaiati con la legge.

