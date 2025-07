Sabato 12 luglio BATTLE OF THE BANDS al SURFER JOE di Livorno

COMUNICATO UFFICIALE – BATTLE OF THE BANDS 2025

Inconsapevole Records, in collaborazione con Surfer Joe, è orgogliosa di annunciare la

BATTLE OF THE BANDS:

Sabato 12 luglio – dalle ore 19:00

Giardino del Surfer Joe, Livorno (Terrazza Mascagni)

Una serata unica, 10 band su 2 palchi, zero pause, zero soundcheck. Solo musica, energia e sudore.

Ingresso: 10 euro — 1 euro per ogni band. Supporta la scena, vivi la battaglia!

Line-up esplosiva:

7Years, Ratbones, All Fall Down, The Chromosomes, Cocks, Lillians, One Night Stand, Idont, The Banals, Teenage Bubblegums

Niente compromessi: solo attitudine, punk rock, alternative e hardcore per una notte tutta da vivere sotto le stelle, con il mare a due passi e la birra ghiacciata in mano.

Due palchi, zero tempi morti, solo buona musica.

Livorno risponde presente. E tu?

Surfer Joe – Terrazza Mascagni, Livorno

Sabato 12 luglio

Dalle 19:00 fino a tarda notte

Ingresso: 10 €

Organizzato da:

Inconsapevole Records

Surfer Joe

Stay loud. Stay local. See you in the pit.