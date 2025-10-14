Sabato 18 ottobre torna il CAGLIARI HARDCORE FEST: i dettagli

Il Cagliari Hardcore Fest torna nel 2025 con una nuova edizione che promette di scuotere la scena sarda e non solo.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre 2025 dalle 15:00 a Campidarte (Cagliari), una location simbolo di creatività indipendente, che accoglierà 12 band tra nazionali ed internazionali, tra cui, per la prima volta in Europa, gli STILL IN LOVE, formati da componenti provenienti da bands leggendarie quali Dead Swans, Bring Me The Horizon, Throats e Brutality Will Prevail, ed eccezionalmente per la prima volta in Italia i WORST DOUBT da Parigi. Suoneranno per la prima volta in Sardegna OZONE DEHUMANIZER, DIE ABETE, FELDSPAR, FINAL STRUGGLE e KONOHA.

Il festival nasce dalla collaborazione tra Cagliari Hardcore e Campidarte, con l’obiettivo di creare uno spazio libero, inclusivo e autentico per la comunità hardcore, punk e metal underground.

Oltre ai live, ci saranno momenti di condivisione nella nostra area chill, banchetti e distro, e cucina con opzioni vegane.

I biglietti sono disponibili alla porta a €25, con ingresso gratuito per i minori di 14 anni accompagnati.

Raccomandiamo di arrivare presto per vivere appieno l’atmosfera del festival e sostenere tutte le band coinvolte.

Cagliari Hardcore Fest 2025 non è solo un concerto, ma un incontro tra generazioni e sonorità, tra chi ha costruito la scena e chi la sta portando avanti oggi.

ON STAGE:

STILL IN LOVE (UK)

Formati tra gli altri da membri di gruppi come Dead Swans e Bring Me The Horizon, nel 2025 hanno pubblicato l’album d’esordio Recovery Language per Church Road Records. Il loro sound fonde aggressività, melodia e liriche emotive su temi di lotta e resilienza

WORST DOUBT (FR)

Band metallic hardcore parigina formata da ex membri di gruppi come Backboned e Wolfpack. Dal 2014 mescolano influenze New York hardcore con un sound potente ed emotivo. Nel 2024 hanno pubblicato l’EP Immortal Pain, evolvendo verso un suono più crudo e diretto.

SORCERER (FR)

Nati nel 2020, con membri provenienti da Worst Doubt e Mind Awake, il loro sound unisce riff pesanti, atmosfere oscure e influenze tra metalcore old school ed emo. Nel 2024 hanno pubblicato l’album Devotion, consolidando il loro ruolo nella scena hardcore francese.

SHORT FUSE

Hardcore da Roma

OZONE DEHUMANIZER

Rapcore da Bari

DIE ABETE

Post – Hardcore da Terni

FELDSPAR

Hardcore da Roma

VILE DENARO

Punk Rockers da Alghero

FINAL STRUGGLE

Hardcore da Modena

MISCREDENTE

Old School Punk Hardcore da Cagliari

KONOHA

Skramz da Modena

FOR DIFFERENT WAYS

Hardcore da is biddasa

Info & contatti:

Campidarte — Cagliari

18 ottobre 2025

Ticket: €25 (under 14 free accompagnati)

[email protected]

https://shorturl.at/E4e88

Sponsored by:

Anchors Aweigh, American Socks, Design Dagger, ELLE ERRE Car Stereo, Heaven Cycle, In Your Face! Hardcore fanzine, Pesolo, Playcar, Riccardo Collu Tattoo, Sardinia Hot Bikes and more