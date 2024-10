Sabato al Mattone Rosso!

Sabato 19 ottobre sul palco del Mattone Rosso avremo un pezzo di storia del punk italiano, gli Ombra con Sergio Milani alla voce (ex Kina)!

https://open.spotify.com/album/3EFk4HghoY447fXPlsOMtF… Prendete i primi Dag Nasty, aggiungeteci un sound e atmosfere post punk ed un cantato alla Sottopressione: da Cosenza tornano gli Across per il proseguimento del tour per il loro ultimo disco Blackout (che potete ascoltare qui).

Dulcis in fundus gli Inverno della Beffa, gruppo post punk Novarese attivo dal 1996 al 2000, in reunion per l’occasione e per pubblicizzare il loro ultimo EP! A condire la serata il dj set di Fish PFK!

Vi aspettiamo al Mattone Rosso, Corso Rigola 150, Vercelli!

Apertura porte e dj set ore 20.00

Inizio live 21.00