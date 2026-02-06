Sabato il FLOWER PUNK ROCK FESTIVAL: concerti e mostra fotografica al Daste di Bergamo

FLOWER PUNK ROCK FESTIVAL

Dov’è nata la scena Punk-Rock Italiana?

Daste Bergamo – Sabato 7 febbraio

Con Derozer, Gli Impossibili, Senzabenza, Crummy Stuff, The Chromosomes

Ci sono storie che nascono lontano dai riflettori: nei sottoscala, tra chilometri macinati in furgone, cassette duplicate a mano e concerti su e giù per lo stivale. Storie che, senza rendersene conto, finiscono per definire un’epoca. Flower Punk Rock è una di queste.

All’inizio degli anni Novanta, Nando e Sebi dei Senzabenza, dopo aver condiviso palchi e strade con decine di band della scena punk rock italiana, decidono di trasformare quell’energia collettiva in qualcosa di concreto. Nel 1993 nasce “Back in the 76 (A Collection of Flower Punk Rock)”, una compilation su cassetta, realizzata in pieno spirito DIY, con copie registrate a mano.

Il riscontro è immediato: la richiesta cresce rapidamente, vengono stampate 500 copie, che si esauriscono in brevissimo tempo. L’anno successivo, nel 1994, esce “Flower Punk Rock”, questa volta su CD. Un disco che, col tempo, verrà riconosciuto come una delle compilation più importanti e riuscite del punk rock italiano, ristampato più volte e ancora oggi punto di riferimento.

Non mancarono all’epoca discussioni e polemiche, anche sul termine “flower”, non sempre condiviso da tutte le band coinvolte. Ma il valore del progetto fu chiaro fin da subito: raccontare una scena viva, spontanea, in fermento, capace di far emergere gruppi che avrebbero poi segnato la storia del punk rock italiano, come Derozer, Manges, Impossibili e molti altri.

Il Flower Punk Rock Festival nasce oggi con l’intento di rendere omaggio a quella stagione irripetibile, non con nostalgia, ma con memoria attiva. Sarebbe stato impossibile avere sul palco tutte le band che presero parte a quel percorso, anche solo per una canzone. La scelta è stata quindi quella di puntare su alcune delle formazioni presenti nelle compilation e che sono ancora oggi pienamente in attività.

Sul palco del Daste Bergamo, sabato 7 febbraio, si alterneranno:

Derozer (Vicenza)

Gli Impossibili (Milano)

Senzabenza (Latina)

Crummy Stuff (Milano)

The Chromosomes (Livorno)

Cinque band, una storia comune, un’attitudine che non ha mai smesso di bruciare. Una serata intensa, adrenalinica, pensata per chi c’era e per chi quella storia l’ha conosciuta solo attraverso dischi, racconti e passaggi di mano.

Mostra fotografica e installazione partecipata

In occasione del Flower Punk Rock Festival, all’interno del Daste sarà allestita anche una piccola mostra fotografica dedicata alle band e ai personaggi che, tra il 1994 e il 1995, parteciparono alle due compilation Flower Punk Rock.

Ovviamente non sarà possibile raccogliere immagini di tutti, ma l’obiettivo è quello di creare un omaggio sentito a un periodo di grande fermento, fatto di volti, luoghi, concerti e relazioni.

Per l’occasione verrà inoltre predisposto un cartellone bianco dal titolo:

“TU DOVE ERI NEL 1994?”

Chiunque abbia fatto parte di quella scena è invitato a partecipare portando una propria fotografia dell’epoca. Saranno messi a disposizione colla e pennarelli per attaccare le immagini e aggiungere una breve descrizione.

Un gesto semplice, collettivo, per ricomporre insieme una memoria che non appartiene a pochi, ma a una comunità intera.

Biglietti

Prevendita: 12 € su Dice

Daste Bergamo

Sabato 7 febbraio

Flower Punk Rock Festival

Non una celebrazione nostalgica, ma un ritorno alle radici.