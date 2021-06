Sabato set acustico dei Derozer e Dani a Desio.

Dopo un anno di silenzio live imposto dalla situazione pandemica mondiale, torna sui palchi Seby Derozer con un set acustico speciale nel quale, accompagnato da Zamu (Duracel/Derozer) alla chitarra, ripercorrerà le più belle canzoni dei Derozer in un’inedita versione acustica. Una scaletta di sole hit che ripercorrerà la storia dei rozzi, dagli esordi fino ad oggi, con tutte quelle canzoni che sono entrate negli stomaci di tanti, svestite dall’elettricità per l’occasione ma non meno cariche di quell’energia travolgente che da sempre contraddistingue i live della band, il tutto arricchito da storie, aneddoti, favole, avventure, guerre e complotti che le hanno ispirate. Un set unico, intimo, sincero e fottutamente punk che vi farà cantare a squarciagola!

In apertura Dani – il Danno from Yokoano e Pornoriviste.



Ingresso previo acquisto del biglietto.

400 posti seduti, fronte villa.

? Bar & Griglieria

Ingresso SEMPRE gratuito.



Sabato 12 Giugno

Prevendita 10€ + ddp > http://bit.ly/DerozerAcousticDuo

Biglietto in cassa 12€

Inizio ore 21:00

Apertura location ore 19:30