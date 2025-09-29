34K
Sal Rinella e le Pallottole: in arrivo il nuovo EP

byDeka
29 Settembre 2025
Venerdì 17 ottobre 2025, per Ammonia Records, esce il nuovo EP di Sal Rinella e le Pallottole, dal titolo provocatorio “A NESSUNO FREGA UN CA**ZZO DI SAL RINELLA E LE PALLOTTOLE”.

Il disco, composto da sei brani, è stato anticipato in primavera dal singolo “Mezz’ora ma non di più” e include diverse collaborazioni: Maurizio Affuso (RFC) in Sincope 2, Sara Puddu (Useless 4) in Usati e Riciclati e Zarvo (Secoli Morti) in Il Cuore Scoppia.

Registrato presso il Crancy Studio di Dario Campana (Crancy Crock), l’EP unisce testi diretti e sonorità che spaziano dal punk a contaminazioni più varie, affrontando temi personali e sociali con un approccio ironico e disincantato.

