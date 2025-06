SAL RINELLA E LE PALLOTTOLE: “MEZZ’ORA MA NON DI PIÙ” MANUALE PER DISADATTATI, DISPONIBILE DAL 13.6

Dal 13 giugno esce su tutte le piattaforme digitali “Mezz’ora ma non di più”, il nuovo singolo di Sal Rinella e le Pallottole, che anticipa l’EP in arrivo a settembre per Ammonia Records.

Un brano diretto e ironico, che in appena 1 minuto e 59 secondi racconta la voglia di mollare tutto… ma non proprio subito. Un inno tragironico alla fuga temporanea, tra fionde di precisione, pennarelli rubati e la solita, disperata voglia di farsi (finalmente) i cazzi propri.

Registrato con una formazione affiatata, il pezzo segna un’evoluzione sonora e stilistica per la band. Le batterie sono state incise ai Rocker TV Studios da Samuele Cristel, mentre la produzione – curata da Dario “Crancy” Campana – si è svolta al Crancy Studio, con grande attenzione ai dettagli.

E ovviamente – perché ormai anche i frigoriferi hanno Spotify e diavolerie simili– “Mezz’ora ma non di più” sarà disponibile ovunque in streaming.

E no, non si limiterà al digitale: la band lo porterà in giro per l’Italia nelle date estive, tra sudore, palchi traballanti e mezze ore che, puntualmente tra le chiacchiere di Sal, si allungano.