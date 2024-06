Sal Rinella e le Pallottole nuovo singolo Ar1è fuori il 28 giugno

Il 28 Giugno torna Sal Rinella accompagnato dalle Pallottole, con un nuovo singolo dal titolo Ar1è.

A un anno dall’uscita di “Storie, Dubbi e Nicotina” Sal si ripropone con un singolo che anticipa l’uscita del nuovo EP pubblicato da Ammonia Records che vedrà la luce nell’autunno del 2024.

La canzone si propone come un pezzo estivo, tirato, breve e leggero; il testo è tutt’altro. La vergogna, se sommata alchemicamente al tempo che passa inesorabile, non ci fa godere gli attimi che ci passano davanti. Quanti balli, quanti baci o frasi che avreste voluto dire vi sono sfuggiti via per il timore di un giudizio o di una risata di troppo? Bene, non è colpa nostra, ma della gente schifosa che ci circonda. Da oggi non capiterà più, gridare “Ar1è Ariò” è il totale annullamento dei confini tra cosa è stupido e cosa è giusto, tra il figo e lo sfigato, tra la ragione e i sentimenti.

Alla fine dei conti ciò che conta è amare nella speranza di essere amati, il resto è solo contorno.

La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà accompagnata da un lyric video che non fa mai male.