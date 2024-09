Sal Rinella e le Pallottole, nuovo singolo dal 4/10 insieme al Formy

Dopo Ar1è, singolo pubblicato in estate su tutte le piattaforme digitali da Ammonia Records, Sal Rinella e le Pallottole tornano con quello che potrebbe definirsi (già il titolo dice molto) la canzone autunnale per eccellenza; “Nati sotto la pioggia”. il singolo è stato registrato e prodotto, come il precedente, presso gli SVETS studios con la collaborazione di Diste degli Svetlanas. L’ospite d’onore al microfono sarà il Formy, noto ai più come il leader dei Rubber Room, inventore della Sick Family e patron del festival Nonna Luisa is a Punk. La canzone sarà accompagnata da un video semplice ma d’impatto, ideato e girato da un personaggio mitico della scena punk italiana, mister Max di Milano.

“Nati sotto la pioggia è un termine che mi sono inventato come netta contrapposizione a nati con la camicia, un modo di dire che ho sempre odiato e che spinge a classificare nettamente la gente tra perdenti e vincenti. I nati sotto la pioggia sono quelle persone sbagliate, un po’ tristi, a volte legate al passato ma che sanno cosa amano e che difendono ciò in cui credono; degli sfigati per qualcuno, la mia gente per me”.

Aggiudicatevi il presave o aspettate il quattro ottobre per ascoltare il brano sulla vostra piattaforma digitale preferita.