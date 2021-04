SALVATEVI! la solidarietà degli ALARMSIGNAL

Da buon tifoso dei BiancoMarroni di Amburgo mi piace rimanere informato su quanto succede nel quartiere più bello del mondo, ed il modo migliore per farlo è leggere assiduamente TUTTOSTPAULI.com del Lider Massimo Finizio. Fatta questa troppo breve premessa vi segnalo che la punk band sanktpauliana Alarmsignal con l’iniziativa “BRING DICH IN SICHERHEIT!” si è mossa per aiutare tutte le persone inguaiate dopo i fatti della Iuventa, punk non è mai solo musica, lo dirò allo sfinimento, qui di seguito potete trovare l’articolo ed i link per documentarvi e sostenere l’iniziativa

È di qualche giorno fa la notizia dell’iniziativa “BRING DICH IN SICHERHEIT” ovvero “METTITI IN SICUREZZA – o anche più liberamente “SALVATEVI!” – della punk-band sankt-pauliana Alarmsignal a sostegno della vicenda della Iuventa, al cui riguardo abbiamo pubblicato un’intervista al capitano Dariush Beigui.

Sulla pagina Facebook e sul loro sito la band annuncia l’iniziativa di supporto ai soccorritori di diverse organizzazioni che hanno salvato migliaia di vite nel mar Mediterraneo e che sono ora accusati dalla procura di Trapani di “favoreggiamento dell’immigrazione illegale”.

Il gruppo, nato agli inizi degli anni 2000, si è sempre esplicitamente schierato contro il nazifascismo e contro ogni tipo di nazionalismo, per la lotta di classe e a sostegno dei diritti degli animali. La difesa dei diritti umani, dell’integrazione e della socialità è stata sempre alla base della formazione musicale ed umana dei componenti della band. In particolare il cantante Steff, tra i fondatori della band, in precedenza ha fatto parte di un gruppo punk-rock cristiano.

Gli Alarmsignal hanno dunque deciso di contribuire al sostegno della causa della Iuventa con una nuova canzone fatta ad-hoc in cui canta anche il capitano della Iuventa Dariush Beigui. “La canzone è solo un piccolo contributo”, scrivono gli Alarmsignal, “ma rappresenta anche una voce che si aggiunge a tutte le altre voci già esistenti, e si sa, è il numero delle singole voci che compone il volume del coro”.

I profitti di questo progetto andranno interamente ai soccorritori che saranno processati. Assieme alla canzone si può anche acquistare la maglietta dell’iniziativa. Al seguente link troverete ulteriori informazioni riguardo all’iniziativa, alla canzone ed alla speciale maglietta: https://bringdichinsicherheit.contactin.bio/

Grazie ai sostenitori dalla redazione di Tutto St Pauli!