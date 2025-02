SAN VALENTINO a Magenta

Non mancate al San Valentino più Punk Rock al quale avete mai assistito!

In apertura i MORE THAN BEFORE ,Punk Rock band dalla provincia di Novara; vi trasporteranno con la loro energia.

A seguire gli A PLACE IN THE SUN, band affermata nella scena punk rock Italiana ed europea con alle spalle un tour con i SUM 41.

Non mancate a questa bella serata, il vostro supporto è fondamentale! Il divertimento è assicurato!! A disposizione fiumi di birra, e tanto punk rock!

IDEAL MAGENTA

Viale Piemonte 10, Magenta, Milano

Ingresso GRATUITO