Sanguina Lento, la versione personale di Sanguina dei Secoli Morti in uscita il 31.01 per Sal rinella e Le Pallottole

Ancora una volta per Ammonia Records tornano Sal Rinella e le Pallottole con un nuovo singolo intitolato Sanguina Lento. La canzone, registrata presso gli Svets Studios degli Svetlanas dal Diste, è la versione in stile Pallottole del celebre e amatissimo brano Sanguina dei Secoli Morti. Il motivo di questa scelta e del titolo lo apprendiamo direttamente dalla voce di Sal: “Sono molto legato a Sanguina per differenti motivi, nulla di trascendentale o di eclatante certo, cose però che per me contano davvero. Durante la stesura dell’album dei Secoli stavo attraversando uno dei periodi peggiori della mia vita e Mattia era una di quelle persone che si sbatteva per tenermi a galla. Un altro motivo, e pregio per me, è che i “Secoli” per registrare hanno utilizzato il mio microfono, quello che uso costantemente per le mie registrazioni. Per chiudere, ho avuto la fortuna di ascoltare il disco prima che uscisse, riconoscendo nel testo di Sanguina quanto avevo vissuto, contro cosa stavo lottando e da cosa fortunatamente stavo uscendo. Non male come legami no? Ah il titolo è dovuto, e la canzone lo dimostra, dal fatto che non riuscirei mai a suonare veloce come loro, non ne sono capace.