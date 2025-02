SANREMO o SANROMOLO all’ELPASO?

Ma cosa è SANROMOLO?

Un Festival, ovviamente punk come attitudine, come interpretazione di un qualcosa “anti” sistema, insomma la nostra presa in giro al festival di Sanremo… Musica e bands molto eterogenee anche se la linea è quella del punk e derivanti. Insomma una parodia della kermesse ligure, con la differenza che non esiste una direzione artistica, dove i primi 30 che rispondono alla chiamata sono sul palco e chi arriva tardi sta in panchina pronto ad entrare in caso di defezioni.

Tutti portano un brano assolutamente inedito e alcuni gruppi sono improvvisati per l’occasione. Non ci sono revisioni, linee guida, nessuno schema e assoluta libertà artistica e di espressione.

Un circus fatto di amici, un’idea di Troppa Carne Al Fuoco Records (quelli di Torinoise A.D.), un contorno di persone che aiutano a fare di tutto per i preparativi, un El Paso Occupato che per due notti all’anno si trasforma in teatro Pasiston…Ci sarebbero tante cose da dire e da raccontare, il bello è viverlo fin dai preparativi e dalle notti di lavoro che precedono il weekend delle esibizioni. Giovani punk che aiutano vecchi punk in un abbraccio generazionale all’insegna del divertimento e dell’irriverenza.

Tante cose, troppe da raccontare su due piedi…e voi cosa farete? PARTECIPATE!