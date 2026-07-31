SANTA CANAGLIA: Novecento

“Da Roma arriva sempre roba buona” frase che dicevo sempre negli anni dei colonna e gruppi OI! (cit.).

E così è anche negli ultimi anni in cui, nella scena Romana ho trovato gruppi estremamente validi.

Uno di questi sono i Santa Canaglia, gruppo formato nel 2024 e che non è alla prima esperienza, c’è chi suona ne Gli Ultimi, chi ha fatto parte dei Plakkaggio e chi nei seminali Tear Me Down.

Fanno uscire questo primo lavoro chiamato NOVECENTO, per ora solo on-line sulle piattaforme.

l’EP parte con una strumentale e la particolarità è la presenza di un’ armonica che ti fa capire di quanto certo blues non è distantissimo dal punk.

E di punk di matrice street andiamo a parlare.

Santa rabbia: è quel pezzo da volume tellurico, da inizio concerto e da cantare a squarciagola sotto il palco, non manca nulla, dal testo che parla di noi figli della classe operaia, al riff di matrice rock’n’roll che riporta ai gloriosi Dalton, quanto ai Klaxon.

Novecento: si muove sullo stesso ritmo e si rivolge a chi ha vissuto quegli anni, e ci rimane piuttosto che vivere nel presente, ottimo l’assolo di chitarra che mette in chiaro la cosa che punk si….ma con la potenza ben affinata.

Cuori in alto: mi ricorda i Bassotti dei primi dischi, si viaggia sempre a livelli molto alti.

Domani il mondo: è la storia di uno come noi che si alza la mattina con la sbronza della sera prima e ne maledice il tutto, altissimo potenziale durante i live, così come nella ballata del precario si racconta la vita difficile di chi non ha un posto fisso.

Testi di vita, testi che potrebbero benissimo essere delle vere poesie di strada.

La produzione ed il suono sono impeccabili e creano un atmosfera “da live” pazzesca.

Siamo di fronte ad un disco che va consumato, vissuto e assaporato in viaggio come dentro un pub con una buona pinta.

Mettiamo i Santa Canaglia tra i gruppi da vedere live e da supportare nel loro cammino.

Spero in futuro nell’uscita fisica in vinile.

Per ora ascoltateli, viveteli ed urlate le loro belle canzoni.

Siamo con voi Santa Canaglia vi si aspetta sui palchi.

Prodotto da Santa Canaglia e registrato da Valerio Fisik tra giugno e dicembre 2025 all’Hombre Lobo studio di Roma.

In uscita dopo l’estate il CD per Hellnation Records

tracklist:

01. honky tonkers

02. santa rabbia

03. novecento

04. cuori in alto

05. domani il mondo (ibuprofene)

06. ballata di un precario

07. frontiera

08. tutto quello che ho

09. come no?

10. terra

11. prima o poi

12. vento contro