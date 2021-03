Sarà possibile organizzare i festival quest’estate? Un’interessante esperimento dall’Olanda.

La scorsa settimana il governo Olandese ha finanziato un festival (si avete letto bene un FESTIVAL!) per valutare se è possibile ripartire in sicurezza

L’esperimento durato due giorni prevedeva di riunire 1500 persone (tutte testate negative al festival con tampone certificato) per verificare i potenziali rischi seguiti tutti da un’equipe. Ricordiamo che i Paesi Bassi sono in un severo lockdown.

In teoria i partecipanti avrebbero dovuto tenere la mascherina per tutta la durata dell’evento ma come ben vedete dal video appena l’alcool è salito in corpo le mascherine sono diventate un lontano ricordo. Aspettiamo i risultati e incrociamo le dita!

Nel video della BBC tutte le informazioni sull’esperimento.

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56462200

Una speranza per tutti i festival goers di poter tornare a pogare presto?