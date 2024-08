Sarapunka al Punkadeka festival: mettiti alla prova!

Il Punkadeka Festival si prepara ad un’edizione indimenticabile e tra le tante sorprese in programma non poteva mancare Sarapunka, il quiz show musicale a tema punk rock che mette alla prova le tue conoscenze e la tua passione per la musica.

Condotto dal carismatico @warholsss , Sarapunka ti invita a sfidare amici e sconosciuti in un’atmosfera elettrizzante, rispondendo a domande incalzanti sulla storia del punk rock.

Metti alla prova le tue conoscenze musicali e la tua velocità di reazione!

Un format vincente nato su Twitch durante il lockdown e la sua prima versione live vede la luce proprio al banchetto di Punkadeka durante l’edizione del 2021 del Bay Fest.

Sarapunka ti garantisce momenti di divertimento e adrenalina.

PUNKADEKA FESTIVAL

25th Anniversary

1 Settembre – Magnolia Open Air – Milano

Biglietti

INFO: http://www.punkadeka.it/punkadeka-festival

SEGUI: https://www.instagram.com/punkadekafestival/

BIGLIETTI: https://link.dice.fm/K9d1d96a5717

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1072328213855449