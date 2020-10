Saturday Night Punk Rock Live, Canthc ci svolta il sabato!

Nuovo format per l’attivissimo Canthc dopo i fortunati “Video Spiegone”, “Dressed To Punx” e “Il Diario Di Quarantena” (più di 90 puntate) trasmessi dal suo canale Youtube. Il buon Cantelli porta su Twitch la sua nuova creatura “Saturday Night Punk Rock Live”, queste le sue parole che lo descrivono alla perfezione:

In questo Sabato di pre lockdown se anche tu come mei sei isolato e non sai cazzo fare alle 21:00 su Twitch faccio una live dove ci si guarda, si fa reaction e commenta insieme un po’ di link (..) Insomma il format è nuovo ed in evoluzione ma a distanza magari si riesce un pò a farcela passare!!

Sicuramente imperdibile, anche perché cosa abbiamo da fare il sabato sera noi amanti dei live selvaggi?