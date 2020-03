Sbam Fest 4 – L’edizione primaverile sarà rinviata

Con un comunicato via facebook arriva l’annuncio che la quarta edizione dello Sbam Fest non avrà luogo a Maggio per via della pandemia di Corona Virus.

Gli organizzatori nel comunicare ciò con molto rammarico, invitano a restare ottimisti e mantenere la speranza accesa, perché il festival non sarà cancellato ma solamente rinviato a data da destinarsi (molto probabile a settembre o ottobre), e si cercherà di lavorare con le band, le etichette e i sostenitori per mantenere per quanto possibile la stessa line up, cercando addirittura di migliorarla ancora con un edizione che potrebbe essere più grande della scorsa edizione primaverile.

L’invito ora è quello di non scatenare una richiesta di rimborsi, ma di tenere i biglietti che resteranno validi per il prossimo evento targato Sbam, e continuare a supportare le realtà grandi e piccole che altrimenti rischieranno di non poter ripartire.

Di seguito il messaggio completo:

“Ciao a tutti! Prima di tutto… spero che stiate bene! Molti di voi mi hanno già contattato a proposito dello SBAM Fest a Maggio e il futuro di SBAM. In una certa misura queste preoccupazioni sono giustificate. Col la morte nel cuore, dopo aver soppesato l’attuale pandemia del Corona virus e la possibilità di organizzare un evento del genere in sicurezza, abbiamo deciso che lo SBAM fest non avrà luogo a Maggio. MA abbiamo anche buone notizie… SBAM fest non è cancellato, è solo rimandato! Stiamo attualmente lavorando ad una nuova data. Stiamo incessantemente parlando con le bands, le etichette e i sostenitori come voi per trovare la miglior line-up e una data che garantisca l’evento che tutti noi aspettiamo. Avremo maggiori informazioni nelle prossime settimane. A questo punto vorremmo farvi un appello (alla nostra famiglia e alla scena in generale): per favore non date indietro i vostri biglietti (non solo per lo SBAM fest, ma anche per gli altri festivals e gli altri concerti!). Capiamo che siate delusi dal fatto che gli eventi siano rimandati, ma se ve lo potete permettere per favore non date indietro i vostri biglietti. C’è una buona probabilità che lo SBAM fest rimandato possa essere ancora più grande della scorsa edizione primaverile! Quindi i vostri attuali biglietti rimarranno validi allo stesso prezzo per l’edizione che verrà! Di questi tempi la scena (le bands, i clubs, i festivals e le persone che lavorano in tutto questo) hanno bisogno del vostro supporto, ora più che mai! Senza il vostro supporto, i clubs e i locali potrebbero cessare di esistere e i lavoratori di supporto all’industria stanno attraversando un periodo duro proprio adesso. Artisti e bands stanno facendo del loro meglio per organizzare concerti online, ma il non essere in tour lascia sicuramente il segno. Quindi supportate la scena, supportate i vostri musicisti preferiti, comprate i loro dischi e il loro merch, e guardate i loro concerti online. Nel frattempo, ancora più importante: rimanete al sicuro, restate a casa! Abbiate cura del prossimo! E, speriamo presto, ci rivedremo nel pit! Se volete un rimborso, per favore contattate Oeticket, Kupf-Ticket o SBAM (info/@/sbaemfest.com).

Per favore siate pazienti, la procedura potrebbe richiedere tempo.

Grazie. Amore e rispetto.”