Sbam Fest! I Me First headliner nella ricchissima line-up 2020!

Sono i ME FIRST AND THE GIMME GIMMES l’ultimo nome annunciato nel tabellone dello Sbam Fest 2020!

La cover band californiana va ad aggiungersi come headliner nella ricca line-up che vede già i nomi di :

FRANK TURNER – VANDALS – STRUNG OUT – FLATLINERS – FACE TO FACE – SUICIDE MACHINES – DIRECT HIT – DAYS N DAZE – BELVEDERE – ASTPAI – BROADWAY CALLS -DARKO – F.O.D. – MARCH – THE SPECIAL BOMBS – OUTSMARTED – THE DECLINE – WE BLAME THE EMPIRE – SPORTY BOYS – NOFNOG

Un totale di 21 band che si esibiranno su due palchi all’Alter Schlachthof di Wels (Austria) nell’unica giornata di Sabato 9 Maggio!

Tenete gli occhi aperti però…

Nelle info dell’evento si parla di 22 Band… Ne manca dunque ancora una?

Tutto è possibile! D’altra parte nessuno si aspettava un nome come quello dei Me First ad arricchire la giornata del festival, e in sordina è apparso anche il nome dei promettenti “The Special Bombs”.

https://www.facebook.com/events/461542641138347/