Scarlet Novel – Punk rock da Padova

Gli Scarlet Novel sono una punk rock band di Padova, attiva come formazione stabile da circa due anni. Con un approccio diretto e senza compromessi, la band usa la propria musica per esprimere rabbia, frustrazione e desiderio di riscatto, dando voce a chi si sente ai margini o inascoltato.

Il nuovo singolo si intitola Mai e poi Mai ed è accompagnato da un videoclip disponibile su YouTube. Il brano è una riflessione critica sulla società contemporanea e sulla disillusione che può seguire il raggiungimento della libertà tanto desiderata. Un pezzo crudo, che parla di realtà, solitudine e consapevolezza.

Gli Scarlet Novel sono in quattro, ma dichiarano che la loro musica vuole colpire più in profondità, scuotendo l’animo di chi ascolta.