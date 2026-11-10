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Scraffs: dalla scena punk toscana al quarto Live di X Factor

byDeka
10 Novembre 2026
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Gli Scraffs, band punk toscana di cui avevamo parlato per l’uscita del primo EP lo scorso dicembre, sono tra i dieci concorrenti ancora in gara a X Factor e si preparano ad affrontare il quarto Live, in programma giovedì.

Il gruppo ha iniziato a esibirsi dal vivo quasi due anni fa, facendosi notare fin da subito per capacità, irriverenza e concerti energici e coinvolgenti. Un percorso costruito in autonomia, senza il supporto di etichette, booking agency o altre realtà esterne, che ha portato gli Scraffs a raccogliere decine di migliaia di ascolti su Spotify e a conquistare palchi sempre più importanti.

Dai concerti nei locali punk di Firenze, Roma e Milano alla finale del Tour Music Fest, passando per la partecipazione al Mengo Festival di Arezzo, fino ad arrivare alle audition di X Factor, dove la band ha convinto i giudici con la propria energia e la propria attitudine.

Ora la sfida si fa più impegnativa: durante il quarto Live di giovedì saranno infatti tre i concorrenti eliminati. Per questo gli Scraffs hanno bisogno del supporto di tutta la comunità punk.

Per sostenerli è sufficiente scaricare l’app ufficiale di X Factor e votare durante la diretta di giovedì: ogni utente avrà a disposizione un massimo di 10 voti.

Un’occasione per dare una mano a una giovane band che si è costruita il proprio percorso partendo dal basso e portando la propria attitudine punk anche su un palco televisivo.

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