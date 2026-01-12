Dopo 10 anni dalla prima apparizione in Italia, gli SCREECHING WEASEL, seminale punk rock band di Chicago, si esibiranno per un unico appuntamento al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano).

Gruppo di riferimento per generazioni di punk rockers, la band gira attorno alla figura del mitico, carismatico e anche molto discusso leader Ben Weasel.

Una delle figure più controverse e chiacchierate della scena punk mondiale. Dopo anni di scarsa attività live, gli Screeching Weasel hanno ricominciato a suonare con più costanza in seguito alla pubblicazione del loro ultimo album. “The Awful Disclosures of Screeching Weasel” è uscito nel 2022 per Striped Records. Oggi gli Screeching Weasel sono pronti per una delle loro rarissime apparizioni in Europa, più attesi che mai.

SCREECHING WEASEL al Live di Trezzo

10 Maggio 2026

Biglietti in vendita su TicketOne da martedì 13 Gennaio 2026 e punti vendita autorizzati.