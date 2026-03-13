SECOLI MORTI: new EP out now

Esce oggi “Per Non Morire”, il nuovo EP dei Secoli Morti. Il disco è disponibile da oggi e segna un nuovo capitolo per la band, che continua a muoversi tra punk diretto e attitudine DIY.

Per presentare il nuovo lavoro, il gruppo tornerà dal vivo il 27 marzo al QHUB di Milano per il release party ufficiale dell’EP.

Le prevendite sono già disponibili su DICE

La serata vedrà sul palco anche altri artisti della scena:

Andy Ramponi – ore 20:30

Slang Poor Kids – ore 21:10

Stiglitz – ore 21:50

Dalle 23:30 è previsto l’after show con Suede (UK) e il DJ set di Karmadrome.

L’artwork dell’EP è stato realizzato da Motorcity Graphics.