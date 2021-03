Secoli Morti nuovo video dritto in faccia

I Secoli Morti e la sempre più attiva Label Professional Punkers cacciano fuori un nuovo video/singolo tratto dall’ultimo album “La Paura”, pezzo che conferma ancora una volta la freschezza di scrittura della band.

Il titolo della song è “Sospeso a Metà“, una mina da un minuto e cinquanta con un ritornello travolgente in pieno stile “Secoli”.

Nel clip (prodotto e montato da Ruggero patron di P.P) il Singer Walter la fa da padrone “interpretando” ben sette se stesso in una situazione dai toni escheriani.

Il trio poco prima della pandemia ha presentato l’album al Ligera di Milano registrando un sold out che faceva ben sperare per il tour successivo, purtroppo però sappiamo tutti come è andata. Prendendo l’occasione del singolo andatevi ad ascoltare il disco per intero e già che ci siete date un occhio in più al testo di “Contagio“. Cosa vi ricorda?