Secoli Morti, Per Non Morire è il nuovo EP ora in pre order

Dal 2 febbraio 2026 è ufficialmente disponibile il preordine di “Per Non Morire”, il nuovo EP firmato Secoli Morti e targato, come di consueto, Professional Punkers. Per chi non vuole perdere tempo, potete cliccare direttamente qui.

Mentre la band ha già svelato la copertina, il resto dei dettagli rimane avvolto nel mistero. Noi di Punkadeka abbiamo avuto il privilegio di ascoltarlo in anteprima e potremmo dirvi molto… e invece no. Il nostro consiglio? Preordinatelo e godetevi l’impatto a partire dal 13 marzo.

L’EP sarà disponibile in formato CD e su tutte le piattaforme digitali. Buona attesa a tutti!