SECOND WORST RADUNO: APERS primo nome confermato

Come avrete sicuramente ascoltato durante la diretta twitch della scorsa domenica, i ragazzi del Punk Rock Raduno hanno annunciato la prima band del Second Worst Raduno: gli Apers. La punk rock band olandese non ha bisogno di presentazioni, ci basta dire che sarà sul palco dell’Edoné di Bergamo all’interno del festival che si svolgerà dal 16 al 18 luglio prossimi.



Restate sintonizzati per altri annunci.

Punk Rock Raduno | Facebook

PUNK ROCK RADUNO 5 – HOME