Secondo LP per i GASAMENT

ALL DRUMMERS HAVE MENTAL ISSUES è il secondo LP dei GASAMENT, fuori dal 24 ottobre 2025 per Margini Records.

Tredici nuovi brani, che svariano dal grezzo al melodico, con cui i GASAMENT raccontano loro stessi non risparmiando ambiguo umorismo già a partire dal titolo dell’album.

Le influenze progressive, stoner e sludge che caratterizzavano il disco d’esordio “Post Basement Disorder” non scompaiono, semplicemente si riducono lasciando qualche spazio in più al punk hardcore e all’ambient.

Rimangono predominanti le sonorità cupe ma stavolta trovano posto anche brani non necessariamente scuri, quasi divertenti, che vanno a creare quel mood complessivo di “folle sofferente ironia” che contraddistingue la band.

Il primo singolo estratto da ALL DRUMMERS HAVE MENTAL ISSUES si intitola “My dear friend” ed è stato pubblicato su youtube il 26 settembre 2025, quattro settimane prima del rilascio dell’LP.