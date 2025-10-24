34K
31K
The Latest

Secondo LP per i GASAMENT

byDeka
24 Ottobre 2025
No comments

ALL DRUMMERS HAVE MENTAL ISSUES è il secondo LP dei GASAMENT, fuori dal 24 ottobre 2025 per Margini Records.
Tredici nuovi brani, che svariano dal grezzo al melodico, con cui i GASAMENT raccontano loro stessi non risparmiando ambiguo umorismo già a partire dal titolo dell’album.
Le influenze progressive, stoner e sludge che caratterizzavano il disco d’esordio “Post Basement Disorder” non scompaiono, semplicemente si riducono lasciando qualche spazio in più al punk hardcore e all’ambient.
Rimangono predominanti le sonorità cupe ma stavolta trovano posto anche brani non necessariamente scuri, quasi divertenti, che vanno a creare quel mood complessivo di “folle sofferente ironia” che contraddistingue la band.
Il primo singolo estratto da ALL DRUMMERS HAVE MENTAL ISSUES si intitola “My dear friend” ed è stato pubblicato su youtube il 26 settembre 2025, quattro settimane prima del rilascio dell’LP.

 

0
0
0
0
Previous Article

The UnderDogs, Gwen primo singolo per la band che dalla provincia, si è buttata dritta nel multiverso

bySal Rinella
