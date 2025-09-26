SEMPRE PEGGIO: 10 anni di disgusto e strafottenza!

Per ora abbiamo solo una data, un luogo ed una locandina superlativa, il 15 novembre prevedo il delirio becero e salutare al Baraonda di Segrate per la festa dei fiöi de Milàn Sempre Peggio, che compiono 10 anni di scorribande e notti di gloria, ora i rinnegati Oi! avranno una scusa in più per rasarsi quel che resta della loro una volta insolente criniera, restate tuned perché ci sarà da farsi male.