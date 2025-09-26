SEMPRE PEGGIO: 10 anni di disgusto e strafottenza!

Per ora abbiamo solo una data, un luogo ed una locandina superlativa, il 15 novembre prevedo il delirio becero e salutare al Baraonda di Segrate per la festa dei fiöi de Milàn Sempre Peggio, che compiono 10 anni di scorribande e notti di gloria, ora i rinnegati Oi! avranno una scusa in più per rasarsi quel che resta della loro una volta insolente criniera, restate tuned perché ci sarà da farsi male.
I PROSSIMI CONCERTI
Set 26
La Parte Peggiore – TristeTristeTriste release party @ Magazzino sul po | opening L’abisso
Magazzino sul Po - Murazzi Torino
15 novembre, segnato. ottimo.
Suoneranno i soliti noti dirà qualcuno ???? io so già ?