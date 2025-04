SEMPRE PEGGIO al PUNKADEKA FESTIVAL 2025

Con enorme piacere vi annunciamo che i SEMPRE PEGGIO, una delle realtà più autentiche e combattive della scena punk e oi! italiana, calcherà il palco del Punkadeka Festival 2025, il prossimo 6 settembre!

Nati a Milano nell’autunno del 2015, i Sempre Peggio hanno rapidamente conquistato il cuore della scena con il loro suono ruvido, potente e senza compromessi. Con un’incredibile fusione di musica, spirito antifascista e cultura DIY, la band ha fatto della propria attitudine politica e della militanza autogestita un marchio di fabbrica, portando avanti un progetto musicale che ha dato nuova linfa vitale alla scena oi! milanese.

La band, che vanta membri con esperienze in gruppi come Gradinata Nord, Death Before Work, RFT, Skruigners e Komplott, ha dato il via alla sua carriera con l’omonimo album del 2017, contenente pezzi cult come Miglior Nemico, accompagnato dal videoclip girato al primo festival della rinata S.H.A.R.P. Milano. La band ha rilasciato anche uno split con Gli Automatica Aggregazione e Shots in the Dark ; “Quei Nomi”, un tributo alla memoria storica e ai valori della resistenza partigiana ,allegato al libro “Come rondini in gabbia” di Enrico Zanza e Federica “La Rude”

Con il loro EP Anni Buttati (2020) e lo split Odio Chiama Odio (2024) con i Sacro Cuore, i Sempre Peggio hanno continuato a incendiare la scena punk con un sound diretto, testi incisivi e un’energia live travolgente.

I Sempre Peggio sono anche conosciuti per la loro attiva partecipazione in eventi e festival in tutta Italia, dove hanno avuto l’opportunità di condividere il palco con band come con band come Angelic Upstarts, Brigada Flores Magon, The Oppressed, Menace, Nabat e molte altre. Hanno infiammato festival di riferimento come Quale destino per n’oi!, Distruggi la Bassa, Notte di Tempesta e Oi Fatti un’ambulanza, lasciando un segno indelebile in ogni performance.

Quest’anno, i Sempre Peggio presenteranno il loro nuovo, attesissimo album, pronto a consolidarli come una delle band più importanti e rispettate della scena punk/oi! italiana. Con la loro attitudine senza compromessi e la loro musica esplosiva, sono pronti a dominare il palco del Punkadeka Festival 2025.

Preparatevi per un’esperienza unica: il 6 settembre al Punkadeka Festival sarà una vera e propria esplosione sotto al palco con i Sempre Peggio e i già annunciati Cock Sparrer, Suicide Machines e Derozer!



Data: Sabato 6 settembre 2025

Orario: Dalle 15:00 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist: https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN