SEMPRE PEGGIO: Definita la line-up per la festa dei 10 anni di attività

Ed ecco servita su di una bellissima locandina a mo’ di videogame anni ’90 la line up definitiva per la grande festa dei 10 anni dei Sempre Peggio. La band meneghina ha chiamato a raccolta amici incontrati lungo la strada ed ha confezionato una serata che si preannuncia puro devasto, con inizio molto presto e dal finale incerto, per cui iniziate a mettere da parte qualche € per birrette e campari, ah e siccome sono dei cuori d’oro, la serata sarà un benefit a sostegno dei lavoratori GKN di Firenze, insomma non ci sono scuse, cissivede al Baraonda tra un paio di settimane…OI!

10 anni fa quella che sembrava un’idea bislacca per fare tre prove sbronzi e divertirci si è trasformata in qualcosa di un po’ diverso.

Con qualche scossone di riassestamento, qualcuno che è andato e qualcuno che è tornato, da 10 anni siamo felici di provare a tenere alto l’onore dell’Oi! qui all’ombra della Madunina. E di farlo sempre alla stessa maniera.

E come nelle migliori tradizioni del DIY abbiamo deciso di festeggiare questi 10 anni dove ci sentiamo a casa, al CSA Baraonda insieme a un sacco di amici!

Sul palco con noi dal pomeriggio una lista di band che non ha bisogno di grandi presentazioni… Stiglitz | uguaglianza | SFC So Fuckin’ Confused Taranto hardcore punk | Hobos | Mad Pain | Pretesto | Fontanelle | CosaNostra | Tear me Down | Autodifesa Proletaria.

Il festival inizierà presto perché siamo in tanti, quindi venite puntuali che sarà una bella festa fin dal principio! Ma anche festeggiando non smettiamo di lottare… Per questo la serata sarà un benefit a sostegno dei lavoratori della GKN di Firenze!

Fino a sti 10 anni ci siamo arrivati, vediamo se sopravviviamo a questo compleanno!

Alzate le creste e lucidate i boots…

In alto i calici!

Yours truly SEMPRE PEGGIO Milano Oi!