Sempre Peggio, Tempesta e No More Lies al Cox18 (Milano, 10/05/25)

Dopo mesi finalmente riesco a mettere mano alle foto di questa serata maggggica, dove FINALMENTE ho visto i No More Lies e dove ho potuto ascoltare per la prima volta il bellissimo disco nuovo dei miei amati Sempre Peggio, senza dimenticarci di quanto sono stati fighi i català Tempesta, purtroppo non posso ricordarmi ogni dettaglio…riuscirò a tirarmi a pari con le foto prima o poi.

Arrivo al Cox che ovviamente è ancora chiuso, resto fuori coi miei amici Medium Beer a dire minchiate una dietro l’altra in attesa che aprano il porticino di legno, una volta dentro mi fiondo a comprare il disco nuovo dei Sempre Peggio, poi vedo il Marinaio, voce e violenza dei No More Lies, che mi consegna disco e maglietta de “il cuore della bestia”, la loro ultima fatica, un regalo apprezzatissimo; da li a poco il Cox è pieno come un uovo e si fa già fatica a girare, mi viene detto di non usare il flash e complice una macchina vecchia di 10 anni so già che farò delle foto ancor più di merda del solito, ma tant’è…iniziano i No More Lies e finalmente me li godo live, come immaginavo dal vivo sono una mazzata tremenda, super professionali, non sbagliano un colpo e macinano senza sosta un bel gruzzoletto di canzoni, devo dire che per potenza e bravura credo sia uno dei migliori concerti hardcore che ho visto.

Salgono i Tempesta, non li conosco per nulla, ma in 2 minuti scaldano per bene tutto il pit, skinheads che fanno un giustissimo OI!, tengono molto bene il palco, il cantato in català è sublime e loro sembra si divertano un mondo, ora capisco perché Martin li ha voluti con se; tocca ai festeggiati, inutile dirvi quanto sia attaccato a questa band, li ho sempre adorati e stasera che giocano in casa confezionano un live che resterà impresso nelle nostre testoline di cazzo per parecchio tempo, i pezzi nuovi girano da paura e la gente sotto al palco è talmente accalcata che non riesco a spostarmi dalla mia piastrella.

Serata stupenda per quanto mi riguarda, ho visto tre band incredibili in un posto bellissimo e che adoro, però la prossima volta lasciatemi usare il flash, che già non sono capace di fare le foto…il risultato è qui sotto, tutto B/W perché venivano più fighe, e soprattutto perché il bianco-nero toglie qualche imperfezione e spesso salva delle foto che altrimenti sarebbero inguardabili.