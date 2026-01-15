Senza Dio e Senza Re: il nuovo brano di Mich Pilgrim

“Senza Dio e Senza Re” è il nuovo brano di Mich Pilgrims, una presa di posizione netta e senza compromessi contro la religione e ogni forma di imposizione. La canzone nasce dalla necessità di denunciare la violenza e la distruzione alimentate dai credo religiosi e di riflettere su quanto spesso le persone si lascino guidare e manipolare da leader spirituali, rinunciando al pensiero critico.

Autoprodotto in ogni sua parte, il brano unisce attitudine punk e contenuti diretti, riaffermando l’importanza della libertà individuale e della messa in discussione di ogni “pensiero collettivo”. L’artwork di copertina è firmato da ZEN.ZERO.ZERO, artista bresciano.

Il brano è uscito ieri 8 Gennaio