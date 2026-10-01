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Senza limiti e rimpianti, nuovo singolo per Sal Rinella e le Pallottole in uscita oggi

bySal Rinella
1 Ottobre 2026
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“Senza limiti e Rimpianti” coniuga un testo impegnato, concentrato su un “noi” che rappresenta allo stesso tempo Sal e la comunità a cui sente di appartenere, con un ritornello che invita naturalmente al sing along.

Le coordinate sono quelle del punk vecchia scuola, che qui incontra il cantautorato e una scrittura personale, diretta, ma senza prendersi troppo sul serio.

Il nuovo singolo di Sal Rinella e le Pallottole sarà disponibile dal 1° ottobre su tutte le principali piattaforme digitali per Ammonia Records. Il brano sarà accompagnato da un video costruito attraverso le immagini scattate dallo stesso Sal durante tutta l’estate, con una macchina digitale tutt’altro che performante: fotografie raccolte lungo la strada che diventano parte della storia della canzone, creata dalla sua gente.

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